POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 22. April bis 28. April

Hamm-Mitte (ots) - Im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Lübke-Straße ist es am Freitagabend (26. April) zu einem Küchenbrand gekommen. Gegen 21.10 Uhr war das auf dem Herd stehende Essen in einer Wohngruppe für Jugendliche in Brand geraten. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ein 17-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Hammer ...

