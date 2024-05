Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Aggressiver Mann widersetzt sich Kontrolle - vorläufige Festnahme

Mannheim (ots)

Durch mehrere Zeugen wurde heute Morgen um 10 Uhr gemeldet, dass sich ein Mann auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke befände und in Richtung Innenstadt laufen würde. Passanten und Radfahrer, die sich im Umfeld zu dem Mann befanden, wurden durch diesen verbal und körperlich angegangen. Außerdem versuchte der Mann mehrere Radfahrer von ihrem Fahrrad zu ziehen. Um 10:30 Uhr wurde der Mann durch eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt in Höhe der Quadrate K 1 und T 1 festgestellt und sollte einer Personenkontrolle unterzogen werden. Dieser Kontrolle widersetze sich der Mann, weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an und werden durch das Polizeirevier Mannheim Innerstadt geführt.

