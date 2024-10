Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Brand in Einfamilienhaus

In einem Einfamilienhaus in der Gässlestraße im Teilort Vilsingen ist am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die genaue Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Haus. Allerdings verstarb der Hund der Bewohner mutmaßlich in Folge einer Rauchgasvergiftung. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Das Haus wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung auf unbestimmte Zeit unbewohnbar.

Sigmaringen

Mann entsorgt Plastikmüll am Waldrand

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 18.15 Uhr widerrechtlich Müll am Waldrand entsorgt. Ein Zeuge will den Mann dabei beobachtet haben, als dieser an einem Waldweg neben der B32 auf Höhe des Nollhof-Kreisverkehrs mehrere Säcke voller Plastikmüll ablud und zurückließ. Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Mengen

Streit endet in Auseinandersetzung

Am Mittwoch kam es gegen 20.30 Uhr im Stadtzentrum zwischen zwei Personen in Folge eines vorausgegangenen Streits zu einer handfesten Auseinandersetzung. Beide Männer im Alter von 60 und 32 Jahren waren hierbei deutlich alkoholisiert. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Pfullendorf

LKW-Fahrer übersieht Auto

Ein LKW-Fahrer hat am Mittwoch gegen 17 Uhr den Audi einer 44-Jährigen übersehen und in der Folge einen Verkehrsunfall verursacht. Der 38-Jährige befuhr die L 268 von Kleinstadelhofen in Fahrtrichtung Wattenreute. Als er nach links in den Gemeindeverbindungsweg Richtung Furtmühle/Großstadelhofen abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Audi und kollidierte mit diesem. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Weil der Audi nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Meßkirch

Polizeikontrolle - mehrere Verkehrsverstöße geahndet

Polizeibeamte des Polizeireviers Sigmaringen und der Verkehrspolizei haben am Mittwoch im Rahmen einer Verkehrskontrolle mehrere Verstöße festgestellt. Insgesamt ahndeten die Beamten 27 Verstöße. Unter anderem stoppten die Polizisten fünf Verkehrsteilnehmer wegen mangelnder Ladungssicherung. Des Weiteren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung ein. Bei einem 40-jährigen Lastwagen-Fahrer reagierte ein Drogenvortest positiv, weshalb seine Fahrt an Ort und Stelle endete. Der Mann musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Auf die Kontrollierten kommt nun entsprechend ein Bußgeld oder eine Strafanzeige zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell