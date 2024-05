Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Rotenburg:

Am 30.04.2024, gegen 16.15 Uhr kam es auf der B 83, zwischen Alheim/Heinebach und Rotenburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 62-jähriger Mann aus Bebra befuhr mit seinem PKW Skoda Octavia die B 83 von Alheim/Heinebach kommend in Richtung Rotenburg. Ein 27-jähriger Mann aus Alheim befuhr die B 83 mit seinem PKW VW Golf in die entgegengesetzte Richtung. Kurz vor der Ortslage von Rotenburg, im sogenannten Wäldchen, kam der Mann aus Bebra, aus bislang noch unbekannter Ursache, in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer (54 Jahre und 32 Jahre alt) schwerverletzt. Der Unfallverursacher und sein 54-jähriger Beifahrer kamen in das Krankenhaus nach Rotenburg, der 32-jährige nach Bad Hersfeld ins Klinikum. Der Fahrer des VW wurde ebenfalls schwer verletzt und kam auch in das Klinikum nach Bad Hersfeld. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 20000 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die B 83 vollgesperrt. Die beiden PKW wurden durch Abschleppdienste abgeschleppt.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Rotenburg, POK Weirich

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell