Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mit Pfefferspray attackiert

Aus noch unklaren Gründen wurde am Donnerstagabend in der Schubertstraße ein 40-Jähriger von einem ihm flüchtig Bekannten auf offener Straße mit Pfefferspray attackiert. Der Tatverdächtige fuhr anschließend mit einem E-Scooter davon. Das Polizeirevier Ravensburg hat nach dem Angriff Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Personen, die die Tat kurz vor 18.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Weingarten

Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein Unbekannter zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, in der Laurastraße einen geparkten VW-touchiert. Dabei verursachte der Verkehrsteilnehmer einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Verursacher jedoch nicht, er fuhr einfach weiter. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt Hinweise von Personen, die Angaben zum Unfall und dem unbekannten Verursacher machen können, unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wangen im Allgäu

Rund 20.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Rund 20.000 Euro Sachschaden sind am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr auf der L 321 zwischen der A 96 und Ratzenried bei einem Unfall zwischen zwei Pkw entstanden. Weil ein Sattelzug wendete, musste der 50-jährige Fahrer eines Hyundai auf der Strecke bis zum Stillstand abbremsen, was ein Nachfolgender übersah. Der 23-Jährige fuhr mit seinem BMW wuchtig auf den Hyundai auf, sodass beide Wagen erheblich beschädigt wurden. Sie mussten in der Folge abgeschleppt werden. Der 23-Jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde in der Folge von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst rückte auch die örtliche Feuerwehr zu dem Unfall aus.

Leutkirch im Allgäu / A 96

Autofahrerin klagt über Schwindel - Unfall

Weil ihr eigenen Angaben zufolge schwindelig wurde, hat am Donnerstagvormittag eine 50-Jährige auf der A 96 einen Verkehrsunfall verursacht. Die Mercedes-Fahrerin geriet zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West von der linken auf die rechte Fahrbahn, prallte mit ihrem Wagen in das Heck eines Lkw und schrammte an einer Leitplanke entlang. Während der Sachschaden am Sattelzug auf rund 5.000 Euro geschätzt wird, dürfte am Pkw ein erheblicher Schaden von rund 25.000 Euro entstanden sein. Die 50-Jährige konnte nach einer kurzzeitigen Untersuchung in einem Rettungswagen vor Ort wieder entlassen werden. Um den Mercedes kümmerte sich ein Abschleppdienst. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Aichstetten

Leitplanke beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in der Eschacher Straße eine Leitplanke beschädigt hat und einfach davongefahren ist, ermittelt das Polizeirevier Leutkirch wegen Unfallflucht. Der Unbekannte war möglicherweise mit einem VW in der Farbe Grau unterwegs und dürfte aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mehrmals die Leitplanke touchiert haben. Dabei entstand Sachschaden von zumindest mehreren hundert Euro. Hinweise zum Unfall, insbesondere zu dem Fahrzeug und dessen bislang unbekanntem Fahrer, nimmt die Polizei unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Isny im Allgäu

Unbekannter bedient sich in Kühlkammer - Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls

Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls hat das Polizeirevier Wangen im Allgäu eingeleitet, nachdem sich ein bislang Unbekannter am Donnerstagabend in einem Restaurant in der Wassertorstraße in einem Kühlraum bedient hat. Gegen 21.20 Uhr betrat der Täter das Asia-Restaurant, begab sich in den als "privat" gekennzeichneten Kühlraum und stahl dort mehrere Falschen Bier. Als er aus dem Gebäude lief, nahmen zwei Angestellte und Gäste die Verfolgung auf und stellten den Mann. Als die Angestellten dem Unbekannten die Flaschen wieder abnehmen wollten, setzte er sich zur Wehr, indem er die Umstehenden schubste. Schließlich flüchtete der Mann ohne Beute. Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen dauern an. Personen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen im Allgäu zu melden.

