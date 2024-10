Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 7.15 Uhr und 12.20 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Ehlersstraße einen abgestellten VW Polo touchiert und danach einfach die Flucht ergriffen. Bei dem Parkrempler entstanden an der Fahrerseite großflächige Kratzer, offenbar beim missglückten Ein- oder Ausparken. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mann auf Parkplatz bedroht

Nach einem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf dem Parkplatz des Fastfood-Restaurants in der Ehlersstraße ereignet haben soll, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein 24-Jähriger gibt an, von drei bislang Unbekannten in seinem Auto bedroht worden zu sein. Sie hätten ihn unter der Andeutung von Drohungen zum Öffnen der Tür aufgefordert, woraufhin er mit seinem Pkw flüchten konnte. Erst später verständigte er die Polizisten über das Geschehene, die Unbekannten konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittler schließen aktuell nicht aus, dass es eine Vorbeziehung zwischen dem Opfer und seinen Gegenübern gibt. Die Hintergründe sind aktuell noch nicht bekannt. Die drei Männer werden als etwa 45 bis 55 Jahre alt und zwischen 175 und 185cm groß beschrieben. Sie hatten ein südländisches, möglicherweise türkischstämmiges Erscheinungsbild. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden oder sonstige Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Polizei nimmt auffälligen Mann vorläufig fest

Gleich mehrfach hatte es die Polizei im Laufe des Donnerstags mit einem 24-jährigen Mann zu tun. Zunächst hatte der Mann gegen 14 Uhr in einem psychisch auffälligen Zustand im Bereich der Uferstraße für Aufsehen gesorgt. Ein Passant hatte die Polizei verständigt, als der 35-Jährige offenbar mit einem Messer in der Hand unterwegs war und lauthals um sich schrie. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus und fahndeten nach dem Mann. Beim Erblicken einer Streife versuchte er zu flüchten und konnte im Bereich der Friedrichstraße von Polizeibeamten zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden. Polizisten fanden bei der Durchsuchung des Mannes und im näheren Umfeld das geschilderte Messer nicht auf. Zu einer konkreten Bedrohung kam es bei seiner wirren Gestikulation offenbar nicht. Weil er gegen ein von der Stadt Friedrichshafen ausgestelltes Aufenthaltsverbot für die Innenstadt verstoßen hatte, wurde er angezeigt und zunächst auf freien Fuß entlassen. Am Abend stieg er dann, mutmaßlich auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit, in ein leerstehendes Wohnhaus in der Olgastraße ein. Weil er dort offenbar schon mehrfach sein Unwesen getrieben hatte, waren die Eigentümer sensibilisiert und trafen den 35-Jährigen dort gegen 23 Uhr an. Er ergriff die Flucht über ein Fenster in der ersten Etage und zog sich beim Sturz aus mehreren Metern Höhe Verletzungen zu. Auch hier konnte er nach einem kurzen Fluchtversuch vorläufig festgenommen werden. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung seiner Blessuren an Kopf und Beinen in eine Klinik. In dieser Sache kommt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs auf ihn zu.

Friedrichshafen

Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Nach einem Unfall am Donnerstag gegen 19.25 Uhr in Hirschlatt bittet die Polizei um Hinweise zu einem unfallbeteiligten Radfahrer. Ein 19 Jahre alter Renault-Fahrer gibt an, dass er kurz nach dem Kreisverkehr in Fahrtrichtung Kehlen stark abbremsen musste, weil der dunkel gekleidete Unbekannte ohne Fahrradbeleuchtung die Straße kreuzte. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr aus Unachtsamkeit auf den Renault auf. Der Zweiradfahrer suchte im Anschluss trotz Aufforderung, an der Unfallstelle zu bleiben, in Richtung Messe das Weite. Er wird als etwa 40 Jahre alt und kurzhaarig beschrieben. Bei dem Auffahrunfall entstand rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Mit knapp drei Promille und ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer

Knapp drei Promille hatte ein 62 Jahre alter Autofahrer intus, den Polizisten am Donnerstagmorgen in Kressbronn gestoppt haben. Eine Zeugin war auf den Mann aufmerksam geworden, als er stark nach Alkohol riechend aus einen Gebüsch hervorkam, in sein Auto stieg und davonfuhr. Eine Atemalkoholmessung bestätigte den Verdacht in der späteren Polizeikontrolle, woraufhin der 62-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Weil ihm seine Fahrerlaubnis wegen einer Trunkenheitsfahrt bereits 2022 entzogen worden war, kommt neben der Alkoholfahrt auch eine weitere Anzeige auf ihn zu.

Frickingen

Nach Unfall geflüchtet

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr einen auf dem Arztparkplatz in der Kirchstraße stehenden Opel touchiert. Dabei verursachte er einen langen Kratzer in der Fahrertüre und fuhr danach davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Markdorf

Berauschten Autofahrer gestoppt

Unter der Wirkung von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stand offenbar ein 42-jähriger Autofahrer, als er am Donnerstag gegen 15 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten waren auf den Fahrer aufmerksam geworden, als dieser mit dem Handy in der Hand unterwegs war. Bei der Kontrolle, in der auch die Verkehrstauglichkeit überprüft wurde, ergaben sich Auffälligkeiten. Ein Vortest reagierte positiv auf Amphetamin, die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Der 42-Jährige musste seinen Wagen in der Folge stehen lassen, in einer Klinik eine Blutprobe abgeben sowie eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich hinterlassen. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Markdorf

Auto beim Vorbeifahren gestreift - Verursacher flüchtet

Beim Vorbeifahren hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr einen in der Unteren Breitwiesenstraße geparkten Ford gestreift. Der Unfallverursacher richtete dabei an der Fahrerseite nicht unerheblichen Sachschaden an und suchte im Anschluss das Weite. Der Schaden wird am Ford auf rund 1.500 Euro beziffert. Lackantragungen lassen vermuten, dass der Verursacher mit einem Fahrzeug mit blauen Fahrzeugteilen unterwegs war. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell