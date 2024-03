Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angeblicher Mitarbeiter der Wasserwerke bestiehlt Seniorin

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am Montagmorgen (4. März) klingelte es gegen 08.30 Uhr an der Haustür einer Seniorin. Ein bislang unbekannter Mann gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und zeigte der Frau eine Art Mitarbeiterausweis vor. Der Unbekannte forderte die ältere Frau daraufhin auf, den Wasserhahn der Badewanne dauerhaft zu betätigen, bis sie braunes Wasser sehen könne. Währenddessen durchsuchte der angebliche Wasserwerksmitarbeiter die Räumlichkeiten der Wohnung und erbeutete Schmuck und Bargeld. Der Dieb war etwa 40 bis 50 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Wem ist der Unbekannte im Bereich der Marktgasse aufgefallen? Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell