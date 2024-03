POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wassenberg-Myhl (ots) - Am Samstag (2. März) betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 17.20 Uhr einen an der Brabanter Straße gelegenen Discountermarkt. Die kurzfristige Abwesenheit der Angestellten im Kassenbereich nutzte der Mann aus, um an einer Kasse die Geldkassette aufzubrechen. Er erbeutete einen dreistelligen Betrag an Bargeld und verließ daraufhin den ...

