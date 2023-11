POL-NOM: Ladendiebstahl

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Sohnreystraße, Zeitraum: Freitag, 11. November 2023, 17:30 Uhr bis Samstag, 11. November 2023, 08:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte im genannten Tatzeitraum die Sohnreystraße in Kreiensen auf und entwendete aus einem frei zugänglichen Carport ein Quad der Marke Zhejiang Qian Jiang, in der Farbe schwarz und mit amtlichen Kennzeichen: EIN- MS 18, mit ...

mehr