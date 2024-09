Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Festnahme am Hauptbahnhof Rostock

Rostock (ots)

Am 24. September 2024 gegen 00:30 Uhr nahmen Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Rostock einen 41-jährigen Ukrainer fest.

Bei der Kontrolle und Überprüfung seiner Personaldaten stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte ihn ausgeschrieben, da er noch zwei offene Geldstrafen in Höhe von insgesamt 700,- Euro (70 Tagessätze zu je 10,- Euro) nebst Verfahrenskosten in Höhe von insgesamt 339,21 Euro zu zahlen hat. Das Amtsgericht Dresden hatte ihn wegen Diebstahls verurteilt. Da der Mann nicht über ausreichende Barmittel zur Zahlung der Geldstrafe verfügte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

