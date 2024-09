Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240924 - 0941 Frankfurt- Sachsenhausen: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Sonntag (22. September 2024) auf Montag (23. September 2024) kam es zu einer Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte durch einen 21-jährigen Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 02:15 Uhr in einer Wohnung im Mittleren Hasenpfad zu einer häuslichen Gewalt zwischen dem Tatverdächtigen und seiner Freundin, aufgrund dessen die Freundin die Polizei alarmierte.

Als die Beamten vor Ort die polizeilichen Maßnahmen durchführten, schlug der 21-Jährige unvermittelt in das Gesicht eines der Polizisten. Dabei kam es über eine offene Wunde an der Hand des Tatverdächtigen zu einer Blutübertragung in den Mund des Beamten und einer damit bestehenden Gefahr einer Infektion. Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen in das Polizeipräsidium. Unter anderem ordnete eine Richterin zusätzlich eine Blutprobenentnahme bei dem Tatverdächtigen an, damit neben einer etwaigen Alkohol- und/ oder Drogenkonsum Bestimmung auch eine Abklärung hinsichtlich einer etwaigen Infektion erfolgen kann.

Da sich der Tatverdächtige in einem emotionalen Ausnahmezustand befand, wurde er im Nachgang in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell