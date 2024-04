POL-GM: Von 18 Autos die Räder gestohlen

Engelskirchen (ots) - Unbekannte haben im Höhenweg in Engelskirchen-Hardt versucht, in eine Kindertagesstätte einzubrechen. Zwischen Montag, 14:30 Uhr und Dienstag (23. April), 8 Uhr setzten die Täter ihr Hebelwerkzeug an zwei Fenster an. Die Fenster hielten jedoch stand, so dass die Täter nicht hineinkamen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von ...

