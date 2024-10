Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: E-Bike Fahrer gestürzt

Eriskirch (ots)

Am Sonntag gegen 00.24 Uhr kam ein E-Bike-Fahrer in der Mariabrunnstraße auf Höhe Gebäude 145 in Eriskirch zu Sturz. Hierbei zog er sich Verletzungen an Ellenbogen, Knien und eine Kopfplatzwunde zu. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Bei der Kontaktaufnahme der Polizei mit dem 80-jährigen Fahrer stellten die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen erheblichen Atemalkohol fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen umgerechneten Wert von 1,42 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Sachschaden am E-Bike beträgt ca. 50.- Euro.

