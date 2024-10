Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Milchhäuschen aufgebrochen

Meßkirch (ots)

Am Sonntag gegen 03.34 Uhr bemerkten Zeugen, dass das Milchhäuschen in der Deponiestraße am Ortsausgang Schnerkingen aufgebrochen wurde. In unmittelbarer Nähe sahen die Zeugen einen Pkw, der dort in verdächtiger Weise parkte. Die informierten Beamten des Polizeireviers Sigmaringen stellten fest, dass ein Eierautomat sowie ein Geldsafe aufgebrochen wurde. Aus dem Safe fehlte sämtliches Geld. Der Sachschaden an den Automaten wird auf ca. 10.000.- Euro geschätzt. Gegen 05.20 wurde das von den Zeugen beobachtete Fahrzeug an der Eco-Tankstelle angetroffen. Aufgrund mehrerer aufgefundener Gegenstände im Fahrzeug stehen drei Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren im Verdacht in den Einbruch verwickelt zu sein. Die Ermittlungen des PRev Sigmaringen dauern an. Zeugen, welche gegebenenfalls Beobachtung zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571/ 104-0 zu melden.

