Bundespolizeidirektion München: Festnahme in Waidhaus - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Waidhaus - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am Dienstag (13. August) bei Grenzkontrollen an der A6 erneut einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der per Haftbefehl gesuchte Mann konnte seine Justizschulden bezahlen und somit auf freiem Fuß verblieben.

Bei der Kontrolle des 26-jährigen Ungarn an der A6 in Waidhaus blinkte der Fahndungscomputer der Grenzbeamten rot auf. Da er die Geldstrafe aus einem Gerichtsverfahren im Juni 2020 nicht bezahlt hatte, erließ die Staatsanwaltschaft Traunstein Haftbefehl gegen ihn. Beamte der Bundespolizei Freilassing kontrollierten den 26-Jährigen im Februar 2020 an der A8 am ehemaligen Grenzübergang Walserberg und entlarvten einen Täuschungsversuch. Der Ungare legte den Beamten den Führerschein eines Freundes vor um damit seine Identität zu verschleiern. Das Amtsgericht Laufen verurteilte ihn daraufhin wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro. Diese bezahlte er nun an der A6 in Waidhaus und ersparte sich somit die im Haftbefehl angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe von drei Monaten. Er konnte im Anschluss weiterreisen.

