PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Grünkraut

Auto kommt von der Fahrbahn ab und landet in einem Baum

Am Sonntag, gegen 12:20 Uhr kam der Citroen einer 44-jährigen Fahrerin von der Fahrbahn ab und landete in einem Baum. Der Kleinwagen befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die B32 von Wangen in Richtung Ravensburg. Zwischen Gullen und Rotheidlen kam sie im Waldgebiet aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der C3 überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach in einem Baum hängend zum Unfallendstand. Die alleine in ihrem Auto befindliche Fahrerin erlitt nach jetzigem Kenntnisstand glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen, konnte sich selbstständig aus ihrem verunfallten Auto befreien und begab sich zur medizinischen Versorgung ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei leitete den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei, so dass eine Vollsperrung der B32 nicht notwendig war. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 7000 Euro. Ansonsten entstand Flurschaden in noch unbekannter Höhe.

