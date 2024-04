Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 09.04.2024: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Hohenhameln

Peine (ots)

Am 03.04. gegen 11:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in der Straße Meierkamp in Hohenhameln ein geparkter VW Tiguan beschädigt. Der VW wurde vorne rechts an Kotflügel und Stoßstange beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Hohenhameln, 0 5128 40934-12 zu wenden.

