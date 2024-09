Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin von PKW touchiert und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Eine Radfahrerin wurde am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr beim Abbiegen von der Römerstraße in die Lessingstraße von einem ebenso dort abbiegenden schwarzen SUV an der linken Hand touchiert. Die 29-jährige Radfahrerin soll vor ihrem Abbiegevorgang im dortigen Kreuzungsbereich ein Handzeichen nach links gegeben haben. Da der SUV womöglich einen zu geringen Seitenabstand einhielt, kam es zu dem Zusammenstoß. Da die 29-Jährige an der Hand leicht verletzt wurde, wollte sie eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die Fahrerin / Der Fahrer des SUV ist vom Unfallort geflüchtet. Ein weiterer unbekannter Radfahrer soll sich hinter der 29-jährigen Radfahrerin befunden haben und könnte weitere Angaben zu dem Unfall machen. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter 06221 45690 zu melden.

