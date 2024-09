Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter tritt Frau an Haltestelle - Zeugen gesucht

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag um 12:55 Uhr soll ein bislang unbekannter Täter in der Bergstraße an der "Alte OEG Haltestelle" eine dort sitzende 42-jährige Frau gegen den Fuß getreten haben. Warum der Unbekannte dies tat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Weinheim geführt werden. Nach der Tat entfernte sich der Täter in Richtung eines Einkaufmarktes ebenfalls in der Bergstraße. Die 42-Jährige suchte hiernach eigenständig die Polizei auf und erstatte Anzeige bei der Polizei. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 20 - 30 Jahre alt, europäischer Phänotyp, 175 bis 180 cm groß, circa 85 kg schwer, blondes, vermutlich kurzes Haar und einen Bart. Er soll einen blauen Hoodie getragen haben. Zudem soll er eine blaue gefüllte Einkaufstüte mit sich geführt haben.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 06201 1003-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell