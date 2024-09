Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Moped-Fahrer flüchtet vor Streifenwagen - Geschädigte gesucht

Wiesloch (ots)

Das Polizeirevier Wiesloch sucht Geschädigte, nachdem ein 16-jähriger Moped-Fahrer am Mittwoch gegen 14:50 Uhr auf der Flucht vor einem Streifenwagen beinahe einen Unfall verursachte. Der 16-Jährige war auf der Schloßstraße unterwegs, als er nach dem Erblicken eines Streifenwagens dessen Leichtkraftrad stark beschleunigte. Umgehend nahm das Streifenteam die Verfolgung des Zweiradfahrers auf. Er missachtete jegliche Anhaltezeichen und erreichte Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h. Er überholte rücksichtslos mehrere Fahrzeuge, unter anderem einen Linienbus, ohne einen Einblick in den Gegenverkehr zu haben. Im weiteren Verlauf setzte der junge Mann seine Flucht über die L594 in Richtung Nußloch fort. Im Bereich der Straße Wilhelmsberg umfuhr er eine Straßensperre, welche durch einen weiteren Streifenwagen eingerichtet wurde und bog in die Straße Wilhelmsberg ab. An der Einmündung zur Wilhelmshöhe kollidierte der 16-Jährige dann beinahe mit einem dort fahrenden Auto. Am Ende der Straße Wilhelmsberg setzte der Flüchtige seine Fahrt in ein Waldstück fort, welches für Autos unzugänglich ist. Das Streifenteam stellte hier das Polizeiauto ab und eilte dem Moped-Fahrer fußläufig nach. Hier fanden sie den Mann mit seinem Leichtkraftrad in einer Senke versteckt. Nach der vorläufigen Festnahme ergab sich kein ersichtlicher Grund, wieso er vor der Polizei flüchtete. Aufgrund des Fahrverhaltens, welches unter den Straftatbestand des verbotenen Kraftfahrzeugrennens fällt, wurde dessen Fahrerlaubnis sichergestellt. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde er in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Das Polizeirevier Wiesloch bittet daher Personen, welche durch das Verhalten des 16-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

