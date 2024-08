Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Rotte Wildscheine quert die Fahrbahn

Bild-Infos

Download

Kirrweiler (ots)

Zu einem Wildunfall auf der L 515 kam es am Dienstagabend (13.08.2024, 22.43 Uhr) kurz nach Ortsausgang Kirrweiler in Richtung Duttweiler, als eine Rotte Wildscheine die Fahrbahn querte. Hierbei wurde ein Schwarzkittel erwischt, welcher allerdings nach dem Zusammenstoß flüchtete. Am Fahrzeug des 29 Jahren alten Autofahrers kam es zu leichten Beschädigungen im Frontbereich. Bei plötzlichem Wildwechsel sollte kein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr vollzogen werden, um die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Trotz des Schockmoments sollte stark abgebremst und die Fahrspur gehalten werden. Nach einem Wildunfall müssen Autofahrer unverzüglich anhalten, die Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle absichern, unter anderem mit dem Warndreieck. Der Unfall sollte der Polizei gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell