POL-PDLD: Durchfahrtsverbot kontrolliert

Wörth am Rhein (ots) - Am Montagabend (12.08.2024) meldete das Personal des Badeparks der Polizei, dass sie zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren festhalten und baten um polizeiliches Erscheinen. Bereits im Laufe des Nachmittags hatte sich ein unbekanntes Mädchen hilfesuchend an das Badepersonal gewandt, da die beiden jungen Männer dieses belästigt ...

mehr