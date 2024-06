Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt nach Körperverletzungen in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots)

Nach zwei angezeigten Schlägereien am Wochenende in Neustadt-Glewe ermittelt die Kriminalpolizei jetzt wegen Körperverletzung bzw. wegen gefährlicher Körperverletzung. Bereits am frühen Samstagmorgen sollen vier Jugendliche einen 35-Jährigen auf dessen Gartengrundstück angegriffen und verletzt haben. Nach Angaben des Opfers hatte der 35-Jährige die vorbeikommenden Jugendlichen aufgefordert, ihre Musikbox leiser zu stellen, als einer der jungen Männer den 35-Jährigen daraufhin ins Gesicht geschlagen haben soll. In weiterer Folge sollen die Täter auf das am Boden liegende Opfer eingetreten und es dann in einen angrenzenden Teich geschubst haben. Der 35-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat zwischenzeitlich die Tatverdächtigen namentlich bekannt machen können.

Am frühen Sonntagmorgen wurden in der Laascher Straße eine 20-jährige Frau und ihr 18 Jahre alter Bekannter Opfer eines Angriffs. Beide sollen ersten Erkenntnissen zufolge zunächst von einer Gruppe junger Männer bedrängt und dann angegriffen worden sein. Ein 16-jähriger Hauptverdächtiger soll der Frau unter anderem mit einem Kettenschloss auf den Kopf geschlagen haben. Die 20-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Ihr 18-Jähriger Begleiter soll zudem mehrfach geschlagen worden sein. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Tat vorausgegangen soll eine Rempelei zwischen dem Tatverdächtigen und dem späteren 18-jährigen Opfer gewesen sein.

