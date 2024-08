POL-PDLD: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Maikammer (ots) - Am Sonntagvormittag (11.08.2024) stürzte, aufgrund Kontrollverlust über das Gefährt, ein 31-jähriger Rennradfahrer auf der Kalmitstrecke bei Maikammer und verletzte sich so arg am Knie, dass er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Edenkoben David Vogel Telefon: 06323 955 0 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei ...

