LPI-GTH: Laser entwendet- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Am Sonntag, 14.04.2024 kam es kurz nach Mitternacht in Arnstadt im Bereich des Neutorturms bzw. Hohe Mauer zu mehreren Branddelikten, welche durch die Feuerwehr gelöscht wurden. Am Vormittag gegen 8.00 Uhr kam es dann zu einem erneuten Brandausbruch in der Turmhaube des Neutorturms, welche in der Folge komplett abbrannte und abgetragen werden musste. An der Stadtmauer wurde zudem ein aufgesprühtes ...

mehr