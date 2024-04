Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu Brand an Neutorturm gesucht

Arnstadt (ots)

Am Sonntag, 14.04.2024 kam es kurz nach Mitternacht in Arnstadt im Bereich des Neutorturms bzw. Hohe Mauer zu mehreren Branddelikten, welche durch die Feuerwehr gelöscht wurden. Am Vormittag gegen 8.00 Uhr kam es dann zu einem erneuten Brandausbruch in der Turmhaube des Neutorturms, welche in der Folge komplett abbrannte und abgetragen werden musste. An der Stadtmauer wurde zudem ein aufgesprühtes Hakenkreuz festgestellt. Ob ein Bezug zwischen dem Hakenkreuz und dem Brandgeschehen existiert, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bereits am Sonntag erfolgte im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen die Wohnungsdurchsuchung bei einem 24-jährigen Tatverdächtigen aus Arnstadt. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat in der Nacht vom 13.04. zum 14.04.2024 Personen wahrgenommen, welche mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer hat private Foto- / Video- / Überwachungskameraaufnahmen, die zur fraglichen Tatzeit verdächtige Personen im Nahbereich zeigen? Weiterhin werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu Personenbewegungen in der Nähe des Neutorturms oder zur Tat als solches machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 95314/2024 entgegen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell