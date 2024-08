POL-PDLD: E-Bike Fahrer ohne Führerschein und Versicherung

Essingen (ots) - Am Vormittag des 12.08.2024 konnten in der Kirchstraße innerhalb einer Stunde elf Fahrzeuge gemessen werden, welche sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung hielten. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 46 km/h bei erlaubten 30 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-2031 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei ...

