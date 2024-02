LPI-SHL: Verkehrszeichen beschädigt

Bad Salzungen (ots) - Ein 23-jähriger VW-Fahrer wollte Mittwochabend an der Ampelkreuzung von der Bahnhofstraße nach links in die Leimbacher Straße in Bad Salzungen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der entgegenkommenden und geradeaus über die Kreuzung fahrenden 50-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden ...

