POL-MA: Mannheim: Auto mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Donnerstagfrüh gegen 05 Uhr kam es in den H1-Quadraten am Marktplatz zu einem Küchen- und Kaminbrand in einem Restaurant. Mehrere Personen mussten aus ihren Wohnungen aus dem betroffenen Gebäude evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Während der Löschmaßnahmen musste der Verkehr der RNV kurzzeitig eingestellt werden. Der Brand ist mittlerweile vollständig gelöscht und die Bewohner konnten gegen ...

