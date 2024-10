Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter geht auf 18-Jährigen los - Polizei sucht Zeugen

Um Täterhinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg, nachdem ein bislang unbekannter Mann am Montag kurz nach 22.30 Uhr im Bereich der Veitsburg auf einen 18-Jährigen losgegangen sein und diesen verletzt haben soll. Angaben des Opfers zufolge soll der Täter zunächst Beleidigungen ausgesprochen und im weiteren Verlauf zum Schlag ausgeholt haben. Diesem konnte der 18-Jährige offenbar ausweichen. In der Folge soll es zum Gerangel gekommen sein, bei dem der 18-Jährige mit dem Kopf gegen eine Wand schlug. Er musste im Anschluss medizinisch versorgt werden. Der Tatverdächtige wird als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 185 cm groß, mit kurzem braunem Haar und schlank beschrieben. Er soll zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, eine Jeans und einen beigen Rucksack getragen haben. Auffällig war das sehr schlanke Gesicht des Täters. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Horgenzell

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 41-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17 Uhr auf der K 7973 zwischen Zogenweiler und Kernen schwer verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Motorrad in einer Linkskurve kurz nach Oberwaldhausen mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Dabei rutschte er mit der Suzuki in den Straßengraben. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 41-jähren Schwerverletzten in eine Klinik. Um das Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst.

Weingarten

Beim Einparken Fahrzeug beschädigt - Fahrer alkoholisiert

Über 0,3 Promille hatte ein 74-Jähriger intus, als er am Montag gegen 17.30 Uhr beim Einparken in der Kirchstraße mit seinem Porsche gegen einen Tesla stieß. Zeugen beobachteten, dass der 74-Jährige die Unfallstelle kurz verließ, wenig später aber zurückkehrte und den Porsche umparkte. Im Anschluss suchte er erneut das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Senior in einer Gaststätte antreffen. Er musste die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechen. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Weingarten

Vorrang missachtet - Radfahrer verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 82 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung der Brechenmacherstraße mit der Ettishofer Straße erlitten. Der Senior wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Ein entgegenkommender 54 Jahre alter Renault-Fahrer beabsichtigte, von der Ettishofer Straße nach links abzubiegen und missachtete dabei den Vorrang des 82-Jährigen. Dieser wurde frontal erfasst und auf die Frontscheibe des Renault geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Senior in eine Klinik. Der Sachschaden am Renault wird auf rund 3.000 Euro beziffert, am Fahrrad fiel dieser eher gering aus.

Bad Waldsee

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Um Hinweise bittet der Polizeiposten Bad Waldsee, nachdem ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende einen Pkw zerkratzt hat, der an der Ecke Anton-Bruckner-Straße/Habsburger Straße abgestellt war. Der Unbekannte bearbeitete die komplette linke Fahrzeugseite sowie die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert. Hinweise zur Tat oder dem Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Achberg

Vier Verletzte bei Unfall

Drei Leicht- und eine Schwerverletzte sowie Sachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz vor 16 Uhr zwischen Esseratsweiler und Isigatweiler ereignet hat. Eine 57-jährige Renault-Fahrerin wollte kurz vor Ortseingang Esseratsweiler von einem Feldweg auf die Landesstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 33-jährigen Klein-Lkw-Fahrers. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Renault Master des 33-Jährigen wurde in der Folge nach links abgewiesen und prallte auf der Gegenfahrbahn mit dem Hyundai einer 25-Jährigen zusammen. Alle drei Fahrzeuglenker verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 57-jährige Beifahrerin im Hyundai wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Freiwillige Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe am Unfallort im Einsatz. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 18 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell