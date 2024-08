Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Diebstählen und Einbrüchen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Nach einem Einbruch in eine Garage in der Brunnenstraße in Zell, alarmierten Zeugen die Polizeistation in Alsfeld am Mittwochmorgen (07.08.) in die Bahnhofstraße. Die aufmerksamen Mitteiler hatten dort einen 40-jährigen Mann aus Alsfeld bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten.

Vor Ort stellten die Polizisten mehrere Tüten mit Gegenständen bei dem 40-Jährigen fest. Dabei handelte es sich mitunter um Werkzeuge aus dem in der Nacht stattgefundenen Garageneinbruch in der nahegelegenen Brunnenstraße. Die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt und konnten dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Darüber hinaus fanden die Beamten jedoch auch weitere Gegenstände bei dem Alsfelder auf, die sie beschlagnahmten. Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um weiteres Diebesgut aus Diebstählen und Einbrüchen in der zurückliegenden Nacht in der Billertshäuser Straße, der Ludwigstraße und der Straße Brückengarten im Ortsteil Zell handelte.

Ob der Mann aus Alsfeld die Taten selbst beging oder wie er an die gestohlenen Gegenstände gelangte, ist Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen die in diesem Zuge sachdienliche Angaben machen können oder die möglicherweise in den zurückliegenden Tagen im Bereich Romrod verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Suski, Pressesprechein

