Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Öffentlichkeitsfahndung: Festnahme nach Raub auf Edelmetallgeschäft am Gemüsemarkt - Dank an Bevölkerung

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Nach Öffentlichkeitsfahndung: Festnahme nach Raub auf Edelmetallgeschäft am Gemüsemarkt - Dank an Bevölkerung

Fulda. Am 18. Juli war es zu einem schweren Raub auf ein Edelmetallgeschäft am Gemüsemarkt gekommen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt worden war - wir berichteten.

Da unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des Täters geführt hatten, veröffentlichten die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen in der zurückliegenden Woche drei Bilder und baten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Mannes.

Seither gingen zahlreiche Hinweise bei der Polizei in Fulda ein. Schließlich gelang es Beamten am Mittwochmorgen (07.08.) im Zuge der umfangreichen Ermittlungen und Mitteilungen aus der Bevölkerung einen 50-jährigen Tatverdächtigen aus Fulda im Bereich von Wetzlar festzunehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda erließ ein Richter am Amtsgericht in Fulda in der Folge Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere Anschriften im Bereich von Ost- und Mittelhessen. Dort fanden die Polizisten verschiedene Beweismittel sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag auf und stellten diese Gegenstände sicher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit weiter an.

Der 50-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag (08.08.) einem Haftrichter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes gegen den Fuldaer, woraufhin er wenig später in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

Die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium in Osthessen bedanken sich ausdrücklich bei allen Zeuginnen und Zeugen für die vielen sachdienlichen Hinweise.

Hier geht's zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5826120

Hier geht's zur Öffentlichkeitsfahndung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5838124

