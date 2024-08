Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Arbeiter entzieht sich der Überprüfung durch Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls - aber nur kurz

Freiburg (ots)

Seine Ausweisdokumenten befänden sich in seinem Fahrzeug, gab ein bei einem Bauvorhaben in Freiburgs Norden angetroffener Arbeiter gegenüber den Zollbeamtinnen und -beamten des Hauptzollamts Lörrach an, welche die Baustelle mit Blick auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung überprüften. Der Mann hatte sich bereits bei der ersten Näherung der Zöllner heimlich davon machen wollen, was ihm jedoch nicht gelang. Zwei Bedienstete wollten ihn darauf zum vermeintlichen Abstellort des Fahrzeugs begleiten, als sich der Mann jedoch unversehens entschied, sich der weiteren Kontrolle zu entziehen, indem er eine vielbefahrene, zweispurige Straße rennend überquerte. Die Beamten konnten den Mann aber schließlich nach einer kurzen Verfolgung stellen. Es handelte sich bei ihm um einen ausländischen Staatsbürger, welcher keine Arbeitserlaubnis vorweisen konnte. Das Arbeiten ohne Arbeitserlaubnis stellt nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches III eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Dadurch, dass er sich der Prüfung zu entziehen versuchte, wartet nun ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren auf den Betroffenen. Hätte er sich von Anfang an kooperativ gezeigt, hätte er sich den halben Ärger ersparen können.

