Sigmaringen

Unfallschaden überlackiert - Strafanzeige wegen Unfallflucht

Eine Strafanzeige wegen Unfallflucht kommt auf einen 40-Jährigen zu, der am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters einen geparkten Ford touchiert hat und anschließend geflüchtet ist. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer und seine Begleiterin ausstiegen und den Schaden begutachteten, sich dann jedoch dazu entschlossen, davonzufahren. Eine Polizeistreife suchte den Fahrzeughalter zu Hause auf und stellte dabei fest, dass der Unfallverursacher den oberflächlichen Schaden an seinem Wagen bereits notdürftig mit Lack übersprüht hatte. Die Unfallflucht konnte dank der Zeugen noch aufgeklärt werden, bevor der Lack überhaupt getrocknet war. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von schätzungsweise rund 2.000 Euro.

Beuron

Nach Trennung außer Rand und Band

Außer Rand und Band war ein 41-Jähriger, der am Montagabend negativ aufgefallen ist und nun mit gleich mehreren Anzeigen rechnen muss. Der Alkoholisierte beschädigte mehrere persönliche Gegenstände der Familie und wollte anschließend trotz seines berauschten Zustandes und dem Umstand, dass er keinen Führerschein besitzt, mit einem Auto davonfahren. Zuvor sprang er an einem anderen Pkw auf die Motorhaube und trat dessen Außenspiegel ab. Ein Alkoholtest, den der 41-Jährige bei den zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten absolvierte, ergab rund zwei Promille. Der Mann musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Hierüber offensichtlich nicht begeistert ließ er sich zu beleidigenden und strafbaren Äußerungen gegenüber den Beamten hinreißen. Der 41-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands schließlich in einer Fachklinik untergebracht.

Beuron

Baucontainer aufgebrochen

Einen Baucontainer haben Unbekannte zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in der Abteistraße aufgebrochen. Die Täter kletterten dabei über einen Bauzaun und hebelten das Vorhängeschloss auf. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie bei ihrer Tat ein elektronisches Baugerät im Wert mehrerer hundert Euro und flüchteten anschließend. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt wegen des Einbruchs und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07573/815 zu melden.

Pfullendorf

Mit Flaschen und Steinen geworfen - Polizei ermittelt

Mit Bierflaschen und Steinen sollen sich zwei 46- und 56-jährige Männer am Montagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Otterswanger Straße beworfen haben. Einer der beiden, der augenscheinlich leicht alkoholisiert war, zog sich dabei leichte oberflächliche Verletzungen zu. Er bedurfte jedoch keiner ärztlichen Behandlung. Die von Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten erteilten dem 56-Jährigen einen Platzverweis und suchten den 46-Jährigen, der die Örtlichkeit bereits verlassen hatte, zu Hause auf. Bei der Auseinandersetzung wurde auch der Pkw einer Unbeteiligten in Mitleidenschaft gezogen. Durch einen geworfenen Stein entstand an diesem ein Sachschaden von rund 200 Euro. Gegen die beiden Beteiligten wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

