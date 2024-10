Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zwei Trunkenheitsfahrten beendet

Kehl (ots)

Für gleich zwei Autofahrer aus dem benachbarten Frankreich haben ihre Trunkenheitsfahrten in der Nacht auf Mittwoch nun juristische Konsequenzen. Zunächst geriet ein 36 Jahre alter Peugeot-Fahrer gegen 2:15 Uhr in der Kinzigallee in den Fokus einer Streife des Polizeireviers Kehl. Rund 1,3 Promille bedeuteten das Aus für die nächtliche Weiterfahrt. Rund eineinhalb Stunden später ereilte einen 23-Jährigen bei einer Grenzkontrolle von Beamten der Bundespolizei das gleiche Schicksal. Er war in der Straßburger Straße mit etwa 1,5 Promille auf dem Weg in Richtung Frankreich und musste nach der Kontrolle seinen Citroen stehen lassen. Die beiden Männer mussten Blutproben über sich ergehen lassen, wobei der jüngere hiermit offensichtlich seine Probleme hatte. Er setzte sich hierbei heftig zur Wehr, sodass ihn neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr nun auch ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erwartet. Die Sachbearbeitung wird in beiden Fällen durch Ermittler des Polizeireviers Kehl übernommen.

