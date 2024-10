POL-OG: Seelbach - Einbruch in Gaststätte

Lahr (ots) - Das Abkommen von der Fahrbahn endete für einen Dodge-Lenker am Dienstag mit leichten Verletzungen und einem Sachschaden von rund 40.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen soll der Pkw-Fahrer am Dienstag kurz nach 9:30 Uhr in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße in Richtung Autobahn unterwegs gewesen sein, als er aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und dabei mit ...

