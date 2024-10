Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Von der Fahrbahn abgekommen

Lahr (ots)

Das Abkommen von der Fahrbahn endete für einen Dodge-Lenker am Dienstag mit leichten Verletzungen und einem Sachschaden von rund 40.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen soll der Pkw-Fahrer am Dienstag kurz nach 9:30 Uhr in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße in Richtung Autobahn unterwegs gewesen sein, als er aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und dabei mit einem Verkehrszeichen sowie einer Straßenlaterne kollidierte. An der Örtlichkeit kam es zu kurzzeitigen Straßensperrungen. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell