Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Ermittlungen eingeleitet

Durmersheim (ots)

Mehrere Knall- oder Schussgeräusche, die am Montagabend von verschiedenen Anwohnern in der Merkurstraße der Polizei gemeldet worden sind, dürften auf einen bestehenden Konflikt zwischen einer teils namentlich bekannten Personengruppe zurückzuführen sein. In diesem Zusammenhang sollen auch teilweise maskierte Jugendliche beobachtet worden sein. Kurz vor 21 Uhr eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenbesatzungen führten am Abend allerdings nicht zum Antreffen relevanter Personen. Erkenntnisse über Verletzte im Zusammenhang mit den Knallgeräuschen liegen den Ermittlern derzeit nicht vor. Die Hintergründe des Vorfalls sowie die Herkunft der Schussgeräusche sind bislang noch unklar. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt bitten unter der Rufnummer: 0781 21-2820 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, möglicherweise auch mit ortsfremder Zulassung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell