Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diebstahl von E-Scooter geklärt

Kehl (ots)

Am Montag kam es gegen 21:45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt zum Diebstahl eines E-Scooters. Nach aktuellen Erkenntnissen habe der Besitzer sein Fahrzeug zusammen mit einer Tasche, in welcher sich ein unterer vierstelliger Bargeldbetrag befunden haben soll, im Kassenbereich des Marktes abgestellt. Nachdem der Eigentümer den Diebstahl bemerkte, konnte er das mit einem Tracking-System versehene Fahrzeug in der "Allensteiner Straße" orten. Im Rahmen einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Wohnungsdurchsuchung, konnte das entwendete Fahrzeug bei einem 38-jährigen Verdächtigen aufgefunden werden. Hinweise auf den Verbleib des Bargeldes ergaben sich bislang nicht. Polizeibeamte des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/na

