Die polizeilichen Maßnahmen an der Schule in der Moltkestraße sind zwischenzeitlich beendet. Die Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem gemeldeten vermeintlichen Schwert um einen Regenschirm mit auffälligem Griff gehandelt hat. Der Schirmgriff ähnelte optisch einem Schwertgriff. Bei dem Schirmträger handelt es sich um einen Schüler, der sich während den Durchsuchungsmaßnahmen selbständig gegenüber den Einsatzkräften zu erkennen gegeben hat. Es hat somit zu keiner Zeit eine Gefahrensituation bestanden. Dennoch geht die Polizei bei Meldungen über vermeintlich bewaffnete Personen stets von einer Ernstlage aus und trifft dementsprechende der Sicherheit dienende Maßnahmen. Hierzu gehört auch, die Schüler bis zur endgültigen Gewissheit, dass keine Gefahrensituation besteht, in ihren Klassenzimmern zu behalten. Rund 150 Schüler, die sich außerhalb der Klassenzimmer befunden haben, haben sich während des Polizeieinsatzes selbständig zur eingerichteten Betreuungssammelstelle in die Reithalle begeben. Dort wurden sie von geschulten Kräften betreut. Während des Polizeieinsatzes bestand ein enger Austausch mit Verantwortlichen der Schule und der Stadt Offenburg. Das Mitführen oder Tragen eines derartigen Gegenstands zieht zwar keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich, hat in diesem Fall jedoch zu einem größeren Polizeieinsatz und Unannehmlichkeiten für Schülerinnen und Schüler sowie dem Lehrpersonal geführt.

Offenburg Erste Durchsuchungsmaßnahmen im Gebäude sowie Befragungen in der Schule ergaben bislang keine Hinweise auf eine Notlage. Weitere Ermittlungen rund um die gemeldete verdächtige Wahrnehmung sind weiterhin im Gange.

Offenburg Der Polizeieinsatz an der Schule in der Moltkestraße ist weiter im Gange. Bislang liegen keine Erkenntnisse über ein Schadensereignis vor. Für Eltern der Schüler wurde eine Sammelstelle an der Reithalle in der Moltkestraße eingerichtet. Medienvertreter dürfen sich an der Pressesammelstelle vor dem Haupteingang des Amstgerichts in der Hindenburgstraße einfinden. Aktuell ist die Moltkestraße zwischen Zeller Straße und Weingartenstraße aufgrund der polizeilichen Maßnahmen gesperrt.

Offenburg Aktuell kommt es an einer Schule in der Moltkestraße zu einem Polizeieinsatz. Ein Schüler wählte gegen 10:45 Uhr den Polizeinotruf und berichtete von einer verdächtigen Wahrnehmung. Aktuell sind Einsatzkräfte der Polizei vor Ort und verifizieren den Sachverhalt.

