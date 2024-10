POL-OG: Offenburg - Polizeieinsatz

Gaggenau (ots) - Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 02:20 Uhr, haben sich noch unbekannte Diebe an mehreren Autos in Selbach zu schaffen gemacht. In der "Pfaffenhalde", dem "Heidenrain" und der "Brunnenstraße" wurden jeweils Fahrzeuge durch die unberechtigten Personen geöffnet und durchwühlt. Die Pkw waren teilweise unverschlossen, sodass die Unbekannten Gegenstände und Bargeld erbeuteten. Nach aktuellen ...

