Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Abschlussmeldung zu "Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt"

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ahauser Landstraße (L 573);

Unfallzeit: 22.08.2024, 16.00 Uhr;

Am Donnerstagnachmittag erlitt ein 81-jähriger Ahauser beim Sturz in eine Baugrube schwerste Verletzungen, an denen er im Ahauser Krankenhaus verstarb. Er hatte mit seinem Pedelec gegen 16.00 Uhr die Ahauser Landstraße (L 573) in Richtung Heek befahren und war entgegen der eingerichteten Umleitung in einen Baustellenbereich eingefahren. Den Warnungen eines Bauarbeiters folgte er nicht. Die langgezogene Baustelle (vor der Autobahnbrücke) war mit Warnbaken und Bauzäunen gesichert. Für Leitungsarbeiten war zwischen Fahrbahn und Geh- und Radweg eine Baugrube/Graben ausgehoben worden. In einem Bereich, wo aktuell Arbeiten stattfanden, war ein Stück des die Baugrube sichernden Bauzauns geöffnet. Dort fuhr der Ahauser an die Baugrube heran und stieg ab. Aus ungeklärten Gründen stürzte er beim Absteigen bzw. nach dem Absteigen in die Baugrube. Der Schwerstverletzte musste reanimiert werden. Rettungskräfte bargen ihn aus dem Schacht und brachten ihn mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell