POL-KA: (KA) Bretten - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 05.08.2024 um 09:41 Uhr "Störung der Telefonanlage des Polizeireviers Bretten" - Störung behoben

Karlsruhe (ots) - Ein 19-jähriger Tankstellenmitarbeiter wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag offenbar Opfer einer schweren räuberischen Erpressung. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 00:01 Uhr eine Tankstelle in der Straße Römeräcker in Hochstetten. Unter Vorhalt ...

