Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen

Gaggenau (ots)

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 02:20 Uhr, haben sich noch unbekannte Diebe an mehreren Autos in Selbach zu schaffen gemacht. In der "Pfaffenhalde", dem "Heidenrain" und der "Brunnenstraße" wurden jeweils Fahrzeuge durch die unberechtigten Personen geöffnet und durchwühlt. Die Pkw waren teilweise unverschlossen, sodass die Unbekannten Gegenstände und Bargeld erbeuteten. Nach aktuellen Erkenntnissen dürfte es sich um zwei männliche Täter gehandelt haben. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell