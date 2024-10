Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fußgängerin von E-Scooter angefahren

Lahr (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Marktstraße wurde eine Fußgängerin leicht verletzt. Ein 14-jähriger E-Scooter Fahrer fuhr mutmaßlich gegen 13 Uhr verbotswidrig die Fußgängerzone auf der Höhe der Kirchstraße und kollidierte dort mit einer 61-järhigen Passantin, die zu dem Zeitpunkt ein Ladengeschäft verlassen haben soll. Bei der Kollision kamen beide Beteiligten zu Fall. Die 61-Järhige verletze sich dabei leicht und wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

/al

