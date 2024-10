Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Laserblendung - Polizei bittet um Hinweise - Tatverdächtiger ermittelt - Nachtragsmeldung

Kehl (ots)

Aufmerksame Zeugen und die Videoaufnahmen der Cockpit-Besatzung, welche in den Abendstunden des 21.08.2024 in einer Passagiermaschine beim Anflug auf den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von einem "grünen Laserpointer" geblendet wurde, brachten die Ermittler des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster auf die Spur eines 50-jährigen Mannes aus dem Bereich Kehl. Nach einem Presseaufruf in den Medien meldeten sich mehrere Zeugen, die vor und nach dem Tatzeitpunkt einen grünen Laserstrahl feststellen konnten. Nachdem sich der Tatverdacht gegen einen 50-Jährigen erhärtete, beantragte die Staatsanwaltschaft Offenburg beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss, der am Montagmorgen vollzogen wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten mehrere Beweismittel aufgefunden werden. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

/vo

Kehl - Laserblendung - Polizei bittet um Hinweise

Der Pilot und Co-Pilot einer Passagiermaschine mit mehr als 180 Fluggästen an Bord sind am Mittwochabend beim Landeanflug auf den Baden Airpark im Großraum Kehl zwei Mal von einem Laserstrahl anvisiert worden. Zu einer Blendung oder Gesundheitsschädigung des Flugkapitäns ist es nicht gekommen, weil er sich rechtzeitig abwenden konnte. Bei der zweiten Laserstrahlattacke um 22:49 Uhr gelang es dem Co-Piloten Videoaufnahmen zu fertigen, weshalb nun Ermittlungsansätze für den Ausgangspunkt des Laserstrahls auf den Bereich Kehl/Neumühl vorliegen. Eine konkrete Gefährdung der Fluggäste, der Flugsicherheit oder des Bodenpersonals war zwar nicht gegeben, dennoch birgt ein derart unverantwortliches Verhalten ein hohes Risiko für den Piloten selbst, als auch in der Gesamtheit für das Flugzeug. Die Strafandrohung bei einem gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr ist daher auch zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Freiheitsstrafe angesiedelt.

Die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster bitten zur Ermittlung des Verantwortlichen um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den beiden Laserblendungen um 22:38 Uhr und 22:49 Uhr geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07229 3018-0.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell