Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Unfall mit Sachschaden

Schuttertal (ots)

Am Sonntagnachmittag missachtete ein Audi-Fahrer, aus Richtung Schweighausen kommend, offenbar den Vorrang eines Renault-Fahrers auf der L102 und kollidierte beim Abbiegen in Richtung Streitberg mit diesem. Fünf Personen in den beiden kollidierten Fahrzeugen wurden, bis auf einen Insassen, leicht verletzt und für die weitere medizinische Versorgung in die umliegenden Kliniken gebracht. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell