Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Fassung verloren

Hohberg, Hofweier (ots)

Mutmaßliche Eifersüchteleien und reichlich Alkoholkonsum dürften am späten Sonntagabend in einem Imbiss in der Freiburger Straße dazu geführt haben, dass ein 25-Jähriger komplett seine Fassung verloren und wild um sich geschlagen haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei Frauen in der Gaststätte versucht haben, den Mittzwanziger zu beruhigen, was allerdings dazu geführt hat, dass er eine der beiden Schlichterinnen zu Boden gezogen und die andere mit einer Glasflasche verletzt haben soll. Neben der Lebenspartnerin des 25-Jährigen habe auch noch ein bislang unbekannter Mann eine Rolle gespielt. Er soll die 21 Jahre alte Freundin des um sich Schlagenden unsittlich angefasst haben. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Fest steht, dass zur Versorgung der durch den Vorfall Verletzten Helfer des Rettungsdienstes hinzugezogen werden mussten. Der Mittzwanziger muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell