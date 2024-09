Polizei Homberg

POL-HR: Wabern -Brand eines Vereinsheims

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.09.2024:

Wabern

Brand eines Vereinsheims

Tatzeit: Samstag, 07.09.2024, 16:48 Uhr

Am Samstagnachmittag waren Polizei und Feuerwehr im Bereich der Sportanlage an der Schloßstraße in Wabern-Falkenberg im Einsatz, da an dem dortigen Vereinsheim ein Feuer ausgebrochen war. Der alarmierten Feuerwehr gelang es den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen, jedoch wurde das Gebäude durch das Feuer und die Löscharbeiten stark beschädigt.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 60.000,- EUR.

Nach derzeitigen Ermittlungen war das Feuer in einem am Gebäude befindlichen Mülleimer ausgebrochen und hatte in der Folge auf die Veranda und Teile des Vereinsheims übergegriffen.

Die Kriminalpolizei Homberg hatte noch am Einsatzort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In diesem Zusammenhang wurden zwei Kinder und ein Jugendlicher im Alter von 10-, 13- und 15 Jahren aus dem Schwalm-Eder-Kreis am Brandort angetroffen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung dauern derzeit an.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell