POL-HR: Homberg - Außenspiegel an Autos beschädigt

Polizei Homberg

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.09.2024:

Tatzeit: Freitag, 06.09.2024, 12:30 Uhr bis Freitag, 06.09.2024, 21:15 Uhr und Freitag, 06.09.2024, 22:00 Uhr bis Samstag, 07.09.2024, 10:00 Uhr

Gleich zwei Fälle von Sachbeschädigungen an Autos ereigneten sich in der Homberger Kernstadt.

Unbekannte Täter hatten hierbei in der Zeit von Freitagmittag bis Freitagabend im Bereich der Ulmenstraße in Homberg an einem Skoda Octavia den rechten Außenspiegel beschädigt. Weiterhin wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ebenfalls ein Außenspiegel eines Volkswagen Golf im Bereich "Am Mühlenberg" in Homberg beschädigt.

In beiden Fällen wurden die Außenspiegel durch körperliche Gewalt erheblich beschädigt. Den Tätern gelang es im Anschluss unerkannt vom Tatort zu entkommen.

Der Gesamtsachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizeistation Homberg ermittelt in den Fällen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell